Путин допустил смягчение требований к онлайн-продаже медикаментов

https://static.news.ru/photo/181dc904-3e09-11eb-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требования к продаже лекарственных средств через Интернет могут быть смягчены. Об этом на встрече с участниками социального онлайн-форума «Единой России» высказался президент РФ Владимир Путин.

Такое допущение он сделал, исходя из специфики отдельных регионов. С учётом этого фактора, либерализация требований может быть возможна. Он пообещал выступить с соответствующим предложением к правительству.

Давайте вместе подумаем. Я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств, — сказал президент.

По мнению Путина, есть вероятность решения, которое может облегчить эту ситуацию и помочь людям. Российский лидер пояснил, что существующие требования к онлайн-продаже лекарств были введены, чтобы исключить случаи фальсификации медикаментов. Путин напомнил, что, в частности, аптечные предприятия должны иметь не менее десяти точек, иметь договор со службой доставки или располагать собственным курьерским сервисом.

С просьбой пересмотреть требования к главе государства ранее обратились жители Хабаровского края. Они пожаловались, что во многих небольших и отдалённых населённых пунктах нет возможности пользоваться услугой онлайн-покупки лекарств.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин высказался о госпитализации людей, заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что нельзя отказывать в госпитализации заразившимся, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.