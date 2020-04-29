Путин назвал отличительную черту россиян

https://static.news.ru/photo/cc1ce4f6-8ae2-11ea-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, комментируя акцию мурманских волонтёров «Тележка добра», подчеркнул, что бескорыстная поддержка нуждающихся является отличительной чертой россиян.

Суть акции «Тележка добра» заключается в том, что каждый желающий, приходя в магазин, может купить любой продукт и положить его в специальную тележку. Эти продукты потом передадут нуждающимся.

Такая широкая бескорыстная поддержка, мне кажется, характерна только для наших людей, — отметил глава государства во время онлайн-конференции с волонтерами.

Российский лидер поблагодарил всех участников и организаторов этой акции, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин положительно отнёсся к акции волонтёров, которые приглашают россиян 9 мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».