Путин назвал отличительную черту россиян

Президент РФ Владимир Путин, комментируя акцию мурманских волонтёров «Тележка добра», подчеркнул, что бескорыстная поддержка нуждающихся является отличительной чертой россиян.
Суть акции «Тележка добра» заключается в том, что каждый желающий, приходя в магазин, может купить любой продукт и положить его в специальную тележку. Эти продукты потом передадут нуждающимся.
Такая широкая бескорыстная поддержка, мне кажется, характерна только для наших людей, — отметил глава государства во время онлайн-конференции с волонтерами.
Российский лидер поблагодарил всех участников и организаторов этой акции,
Как ранее писал NEWS.ru, Путин положительно отнёсся к акции волонтёров, которые приглашают россиян 9 мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».
Добавьте наши новости в избранные источники