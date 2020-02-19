https://static.news.ru/photo/e1e1a4d8-586b-11ea-8619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии, жёстко разгоняя участников несанкционированных протестных акций, действуют «в рамках действующих процедур, правил и законов». За силовиков заступился президент Владимир Путин.

Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Люди, приходящие на митинги, и организаторы от оппозиции также должны не «распускаться», а действовать в соответствии с законом, потребовал глава государства.

Нельзя допускать [беспорядки]. Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить, — сказал Путин в интервью ТАСС.

При этом он выразил возмущение тем, что «кто-то там в Интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей [сотрудников Росгвардии]». По мнению Путина, подобными заявлениями можно «разбалансировать ситуацию в стране» и тогда «мало не покажется».

Росгвардейцы — это люди, которые сегодня «с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут». Они «принимают участие в боевых операциях» и «под пули лезут, если Родина прикажет», подчеркнул глава государства.

Таким заявлением российский лидер напомнил о громком судебном процессе над блогером Владиславом Синицей, который осенью 2019 года был приговорён к пяти годам колонии общего режима. Незадолго до этого, летом, на волне массовых протестных акций в Москве он разместил в Twitter запись, которую правоохранительные органы расценили как призыв к расправе над детьми сотрудников Росгвардии. Мужчина в свою очередь утверждал, что его слова были вырваны из контекста и неверно интерпретированы.

Как писал NEWS.ru, Путин в интервью также призвал представителей оппозиции предъявить россиянам собственное видение будущего страны, а не просто критиковать действующую власть. При этом совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции, выразил уверенность президент.