Путин дал старт строительству боевых кораблей для российского флота

Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2021» дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота.Об этом сообщает РИА Новости.

Пожалуйста, прошу вас, начинайте... Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки <...> на отлично справятся с поставленными задачами, — сказал он по видеосвязи.

Путин заявил, что ограничения, вызванные эпидемией, не помешали кораблестроителям активно наращивать темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения. Президент также поблагодарил за чёткую и слаженную работу всех, кто причастен к кораблестроению: рабочих, инженеров верфей, сотрудников отечественных конструкторских бюро.

Корабли построят в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что российский флот в последнее время сильно обновился и появилось такое вооружение, которое способно устранить любого противника. Хотя на сегодняшний день Россия находится лишь в начале своего амбициозного пути по перевооружению и модернизации всей армии, флота и авиации.