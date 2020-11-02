Путин дал совет, как стать лидером в 21 веке

https://static.news.ru/photo/7b7a0928-1d01-11eb-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Для лидерства в 21 веке необходимо создавать возможности для раскрытия природного дара, который заложен в каждом человеке. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Чтобы быть лидерами в бурном и сложном 21 веке, нужно создавать лучшие возможности для самореализации человека — раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Путин принял участие в мероприятии дистанционно.

Ранее президент РФ заявил, что не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от руководителей других государств. Об этом он заявил 22 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин подчеркнул, что работает ради укрепления России и в этом — его главная цель и смысл жизни, писал NEWS.ru.