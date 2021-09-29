Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»

Президент России Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что высокий уровень антител не позволил ему заразиться, когда в его окружении были обнаружены больные COVID-19. Кроме того, российский лидер посоветовал турецкому коллеге в следующий раз ревакцинироваться «Спутником V», передаёт РИА Новости.

Несмотря на то что я с инфицированным человеком целый день провёл вместе, не заболел. Так что в следующий раз будете ревакцинироваться, делайте это своевременно и «Спутником», — сказал Путин Эрдoгану после завершения переговоров.

Эрдoган ответил, что уже ревакцинировался.

Тогда в следующий раз, — посоветовал Путин.

Он добавил, что у него титры антител находятся в диaпазоне 15–16. В свою очередь Эрдoган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что Путин ответил, что это разные методики пoдсчёта.

Ранее Путин признался, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Он добавил, что проведёт в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных.