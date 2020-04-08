Путин дал первые поручения в ходе совещания по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8f1dea82-7999-11ea-83a1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, обращаясь к губернаторам, заявил о необходимости оперативно решать вопросы, связанные с коронавирусом. Главной задачей всех регионов РФ он назвал повышение медицинских мощностей.

По словам российского лидера, главы регионов должны установить спецвыплаты для медиков, имеющих дело с пациентами с коронавирусом. Надбавка от 25 до 80 тысяч должна выплачиваться с апреля в течение трёх месяцев.

Президент выразил надежду, что все создаваемые в медучреждениях резервы не потребуются в полном объёме.

В ходе обращения к россиянам 25 марта Путин предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Кредитные каникулы коснутся россиян, которые потеряли более 30% дохода из-за пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.