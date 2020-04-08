Путин дал первые поручения в ходе совещания по коронавирусу

Президент России Владимир Путин, обращаясь к губернаторам, заявил о необходимости оперативно решать вопросы, связанные с коронавирусом. Главной задачей всех регионов РФ он назвал повышение медицинских мощностей.
По словам российского лидера, главы регионов должны установить спецвыплаты для медиков, имеющих дело с пациентами с коронавирусом. Надбавка от 25 до 80 тысяч должна выплачиваться с апреля в течение трёх месяцев.
Президент выразил надежду, что все создаваемые в медучреждениях резервы не потребуются в полном объёме.
В ходе обращения к россиянам 25 марта Путин предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Кредитные каникулы коснутся россиян, которые потеряли более 30% дохода из-за пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники