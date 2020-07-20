Путин дал охотникам право на регулирование численности животных

Отстрел для регуляции численности диких животных в общедоступных охотничьих угодьях теперь могут производить не только работники лесничеств и охотничьих хозяйств, но и охотники. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что закон расширяет круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях. Ранее такая охота в целях регулирования численности ресурсов осуществлялась работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов. К ним относились иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.
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Как писал NEWS.ru, представители Роспотребнадзора сообщили о запрете охоты на сурков на Алтае из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.
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