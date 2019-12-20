https://static.news.ru/photo/30d4873c-249a-11ea-94a3-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия и Владимир Путин Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с 80-летием.

Политик отметил «уникальный личный вклад» медика в развитие не только кардиологии, но и всей системы здравоохранения страны. По словам лидера, учёный вырастил несколько поколений одарённых профессионалов.

Тысячи пациентов искренне благодарны Вам не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за доброе, внимательное отношение и душевное тепло, — цитирует президента сайт Кремля.

Также в телеграмме президент пожелал Бокерии здоровья и реализации намеченных планов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.

Из всех сердечно-сосудистых заболеваний в России основным «убийцей» является гипертония, которая может привести к смерти мозга и параличу сердца. Опасна болезнь тем, что часто люди на протяжении долгого времени могут не догадываться о её наличии. К счастью, сегодня она очень хорошо лечится.