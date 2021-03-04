Путин будет участвовать в международном экономическом форуме

https://static.news.ru/photo/97aa1cf2-7cd1-11eb-a0f3-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в июне.

Представить Петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет, — рассказал Песков журналистам.

Традиционный Петербургский международный экономический форум запланирован с 2 по 5 июня. При его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавирусной инфекции, они проработаны с Роспотребнадзором с учётом требований ВОЗ. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Как писал NEWS.ru, Путин выступил на Давосском форуме, где затронул тему социального расслоения в мире. Политолог и публицист Наталия Елисеева оценила речь российского лидера, заявив, что политик обозначил ряд проблем и то, что будет в случае их нерешения.