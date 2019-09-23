https://static.news.ru/photo/6aca7988-dde6-11e9-aa49-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Поддержка пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, и разработка эффективных методов лечения тяжёлых недугов являются приоритетом для российского здравоохранения, заявил глава РФ Владимир Путин.

Лидер отметил, что злокачественные образования являются вызовом для всего мира, а чтобы ответить на существующую угрозу, необходимо широкое международное сотрудничество, говорится на официальном сайте Кремля.

Россия открыта для такого партнёрства. При этом хочу особо подчеркнуть, что выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения — ключевое направление в развитии российского здравоохранения, — пояснил руководитель государства.

По его словам, чтобы добиться успехов в борьбе с онкологией, нужен обмен лучшими практиками лечения, использование ядерных и цифровых технологий, а также передовых достижений биологии, химии, генетики и других разделов фундаментальной науки.

Ранее News.ru сообщал, что директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.

По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то количество летальных исходов увеличится на 20–30%. Он также признался, что врачи часто просто не знают, чем лечат пациентов и какой эффект ожидать от терапии.