https://static.news.ru/photo/d5bdf064-58a0-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малый и средний бизнес развивается в РФ недостаточными темпами, так как в стране многие считают предпринимателей жуликами, считает президент России Владимир Путин.

Что греха таить, всё-таки у нас в общественном сознании ещё присутствует идея о том, что если предприниматель, значит — какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства, — цитирует лидера РИА Новости.

Политик добавил, что закрепление в Конституции роли предпринимательства и обязанности властей помогать бизнесу развиваться уместно и востребовано.

Внести изменения в Основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.

Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.