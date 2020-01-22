https://static.news.ru/photo/1754adc6-3d1a-11ea-94ac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У молодёжи необходимо поддерживать стремление к знаниям. Ведь впечатление о том, что можно рассчитывать на счастливое будущее, не зная истории своей страны — заблуждение. Так сказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

Во время мероприятия ученик 10 класса липецкой гимназии Андрей Артамонов поделился с Путиным проблемой, с которой столкнулся во время работы над проектом по поиску малоизвестной информации о героях Великой Отечественной войны. По словам школьника, которые приводит ТАСС, нынешняя молодёжь плохо знает историю своей семьи и некоторые «не считают важным помнить о подвигах своих предков».

Я считаю, что нужно вести какие-то работы и предлагаю вам вести уроки краеведения или на тех же уроках истории и обществознания предлагать детям заниматься историей своей семьи, — посоветовал президенту Андрей Артамонов.

Путин отметил важность поднятого школьником вопроса. По мнению главы страны в общественном сознании, особенно у молодых людей, не должно складываться впечатление, что можно не знать прошлое своей родины.

Если мы хотим просто жить хорошо, быть уверенными в будущем, конечно, нужно знать все о прошлом. Не зная этого, не понимаешь, куда идти. У людей пропадает самоидентификация, — пояснил Путин.

Россия всегда славилась своей внутренней крепостью. По мнению Путина, огромную внутреннюю силу России придаёт его многонациональный, многоконфессиональный, но единый народ. Российский лидер добавил, что особая ответственность за становление и самоидентификацию лежит на учителях. Как подчеркнул президент, наши преподаватели очень талантливые люди и должны усилить работу в этом направлении и пообещал поддержку на региональном и федеральном уровнях.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин резко высказался о «группах смерти» в социальных сетях, куда заманивали молодёжь. Он также поддержал создание учебников по безопасности для детей разных возрастов, над которыми будут работать педагоги и психологи.