Путин анонсировал новые выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/174a4286-4062-11eb-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут быть введены новые выплаты на детей. Сейчас власти анализируют экономическую ситуацию, сообщил в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, — сказал Путин.

В целом же на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса власти направили 838 млрд рублей, уточнил глава государства.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Также сообщалось, что семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. Это примерно 11 500 рублей в зависимости от региона проживания.