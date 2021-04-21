Путин: получение алиментов не должно унижать человека

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Процедура получения алиментов на ребёнка должна быть максимально комфортной. Она «не должна унижать человека», считает президент Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию глава государства коснулся темы решения социальных проблем в обществе.

Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удалённо. И главное — в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках (а именно так чаще всего и происходит) не должна обивать пороги инстанций, собирать справки, — заявил Путин.

Он потребовал выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, при которой можно было бы «обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов». По мнению российского лидера, одна из главных задач государства — защитить права ребёнка. Именно об этом в первую очередь идёт речь, подчеркнул президент.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.