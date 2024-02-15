Путешественник рассказал о страхе европеек перед «русскими мужиками» Тревел-блогер Малых: у ряда европеек существует страх перед «русскими мужиками»

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У некоторых европейских женщин существуют страхи перед «русскими мужиками», рассказал тревел-блогер Юрий Малых, передает Lenta.ru. Испанка по имени Андреа призналась путешественнику, что российские мужчины бывают слишком прямолинейными, иногда до грубости.

Да и в целом образ русских мужчин в европейском обществе, он такой, не самый утонченный, если вежливо говорить. Я, конечно, понимаю, что во всех этих историях из ТВ и интернета не больше трети правды, просто боялась, что ты окажешься жестким или даже жестоким, — сказала испанка.

При этом про своего собеседника Андреа заявила, что он даже злится «скорее весело и совсем не грубо».

Ранее испанец рассказал на Reddit о неприятном случае с ужином с семьей своей девушки, причиной которого стал языковой барьер, поскольку они намеренно разговаривали с ним только на каталонском диалекте, хотя мужчина понимал не все. В итоге молодой человек решил уйти, а родственники его избранницы обвинили его в неблагодарности.

Юноша пояснил, что он родом из Испании, местный язык похож на португальский, а девушка, с которой он встречался, родом из Барселоны, где в основном говорят по-каталонски. Он пришел на семейный ужин к возлюбленной и был удивлен предвзятым отношением ее родственников.