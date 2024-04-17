Конюхов призвал путешественников покорить пик Олимп на Марсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Конюхов

Целью молодых путешественников должно стать покорение пика Олимп на Марсе, рассказал в беседе с «Москвой 24» заслуженный мастер спорта СССР, путешественник Федор Конюхов. По его словам, Олимп — это высочайшая горная вершина Солнечной системы.

Я молодежи всегда говорю: «Вы должны сейчас думать, ставить цель и идти через 20, 30 лет, 40 лет, ну, я думаю, что быстрее, высадиться на Марс и подняться на самую высокую гору в нашей Солнечной системе», — объяснил Конюхов.

Путешественник уточнил, что перед покорением Эвереста он 20 лет готовился к этому восхождению. Он добавил, что обычно не отслеживает, сколько миль уже прошел, но этим занимаются его дети и внуки.

Конюхов отметил, что только в океане он в одиночку преодолел уже 160 тысяч миль, что равняется расстоянию от Земли до Луны. Кроме того, за всю свою жизнь он побывал в 120 или 125 странах.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил, что запуск российской экспедиции на Марс может состояться в середине 2030-х или к 2040-м годам. По его словам, после утверждения проекта в Государственной космической программе средний срок разработки таких миссий составляет около семи лет. Он пояснил, что пока разговор может идти только про отправку спутников.