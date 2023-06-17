Путь «Черной акулы»: как вертолет Ка-50 стал прототипом короля СВО Ка-52 17 июня 1982 года знаменитая боевая «вертушка» совершила первый полет

Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look

Ka-50

Концепция военного соосного вертолета Ка-50, которую предложило ОКБ имени Камова, была авангардной и во многом опередила свое время. Машина должна была управляться одним пилотом. Ее внешний вид, заимствованный из авиационных разработок, высокая маневренность и тотальная автоматизация всего были настолько передовыми, что потребовалось 15 лет испытаний и разработок, чтобы вертолет Ка-50 пошел в серию. Промышленность сразу не смогла бы его освоить.

Как СССР вступил в «вертолетную» гонку с США

В 1976 году вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о разработке боевых вертолетов. Союз пытался идти вровень с США, которые в то время во многом были первой и единственной великой державой, имевшей опыт массового использования таких машин. Впервые для доставки боеприпасов и эвакуации раненных их стали применять во время Корейской войны 1950–1953 годов. В 1964 году США начали воевать с Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ), и развитие боевых вертолётов получило сильный импульс.

Так как на территории подконтрольного США и фактически марионеточного Южного Вьетнама развивалось массовое партизанское движение, перед армией встала задача переброски боевых подразделений в «горячие точки». Десант часто проходил под огнем противника, что потребовало не только увеличения габаритов вертолётов, но и бронирования кабины пилотов, а также оснащения их пулемётами. Наконец, сдерживание наступлений северовьетнамских армий, атаки на укреплённые районы партизан и даже рейды на «тропу Хошимина» в Лаосе заставили разрабатывать специализированный боевой вариант машины.

Так, в 1967 году фирма Bell разработала сугубо боевой вертолёт «Хью Кобра», который нес управляемые и неуправляемые реактивные снаряды, пушку и пулеметы. А в 1979 году фирма Sikorsky изготовила ударный вариант своей знаменитой машины «Черный ястреб». Но еще раньше, в 1972 году был объявлен конкурс на создание специализированного ударного вертолета. Его победителем в итоге стала фирма Hughes со своим знаменитым «Апачем».

Фото: Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press AH-1 Huey Cobra

Американцы потеряли во Вьетнаме более 5600 вертолетов. Советские специалисты, находившиеся в тот момент в ДРВ, тщательно изучали боевой опыт США. Советская разведка доносила, что американцы работают над военными вертолетами. Настало время СССР вступить в эту военную гонку.

Как рождался Ка-50

У создателей вертолета Ка-50 из ОКБ Камова был особый путь в военном деле. Их продукцию полюбил флот. Вертолеты были компактными, их можно было спокойно перевозить на судах и военных кораблях. Помимо разведки подводных лодок, камовские машины успешно применялись для наблюдения за состоянием Северного морского пути и даже для выслеживания косяков рыб. Вертолеты были оснащены весьма мощной радиолокационной и трекинговой аппаратурой, которая работала под управлением аналоговых ЭВМ.

В результате испытаний, которые проводило ОКБ в соответствии с постановлением 1976 года, выяснилось, что соосная схема с двумя винтами (вместо продольной) позволяет увеличить КПД по мощности почти на 25%, а высотный потолок — почти на один километр. При этом повышалась надежность машины, так как у вертолета исчезала продольная балка, ведущая назад к рулевому винту. Плюс ко всему соосная схема позволяла создать максимально маневренный вертолет, который мог разворачиваться в точке висения, выполнять фигуры высшего пилотажа и взлетать практически в любых погодных условиях.

Кроме оригинальной для ударных вертолетов винтовой схемы разработчики Ка-50 решили создать одноместную машину. Это был большой риск. Вертолетом как тогда, так и теперь, обычно управляют два человека. Один из них выполняет функцию пилота, другой — оператора оружия. Для их совмещения оружейный комплекс будущего Ка-50 был автоматизирован. Часть управления оружия и слежения за целью в будущих модификациях вертолета вывели на шлем летчика.

Фото: Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/. Испытательный вариант боевого вертолета Ка-50, известного под названием «Черная акула» (на снимке). Эта боевая машина превосходит по характеристикам все зарубежные аналоги.

Вертолет оснастили двумя двигателями, которые дублировали друг друга. За счет большей мощности создатели не сильно экономили на его весе. Поэтому удалось хорошо бронировать кабину пилота, которая, как выяснилось на испытаниях, выдерживала попадание 12,7-миллиметровых пуль и осколков 20-миллиметровых снарядов. Позже бронирование довели до выдерживания попадания 23 мм снарядов. Наиболее важные системы вертолёта дополнительно защищали расположением вокруг них менее важных систем.

Впервые была продумана система спасения пилота машины с помощью системы катапультирования. Для этого вначале отстреливались лопасти, потом вылетало стекло кабины, а вслед за этим на ракете вверх выстреливалось кресло с пилотом и раскрывался парашют. Впрочем, покинуть гибнущую машину можно было и вручную, то есть открыв дверцу кабины и выпрыгнув из нее.

Получившаяся в итоге машина весила почти восемь тонн и могла нести на себе три тонны вооружений. В их число входила 23-миллиметровая пушка БМП-2, которую установили на корпус вертолёта, справа от его центра масс. Также вертолет получил разнообразное ракетное противотанковое оборудование (типа «Вихрь»), неуправляемые ракеты, системы минирования с воздуха и тому подобное.

Но были у получившейся машины и недостатки. В первую очередь они касались управления — на предельных режимах у вертолета происходил перехлест винтов. К сожалению, это выяснилось только во время его испытаний. Из-за этого 1985 и 1998 годах погибли двое пилотов, летчик-испытатель КБ Евгений Ларюшин и герой России Борис Воробьев.

Как проходили испытания

В 1982 году начались испытания первых прототипов Ка-50, которые получили обозначение В-80. Тестировали их в двух километрах от МКАД на испытательной площадке Ухтомского вертолетного завода.

Из-за близости полигона к Москве для вертолета выбрали весьма неожиданную систему маскировки. Его выкрасили в синий цвет, а на бортах жёлтым дорисовали дополнительные двери и иллюминаторы. Получался специализированный транспортный борт. Также на «иллюминаторы» наклеили прозрачные накладки, чтобы имитировать блеск стекол. Однажды во время одного из полетов накладка оторвалась и попала в воздухозаборник двигателя. Но вертолет смог долететь на одном двигателе.

17 июня 1982 года летчик-испытатель Николай Бездетнов впервые поднял прототип Ка-50 в воздух, 23 июля того же года вертолет совершил круговой облет.

Фото: ILMur/Public domain/ via Wikimedia Commons КА-50 «Чёрная акула» на МАКСе. 1993 год.

С 1984 и по 1986 год прототип Ко-50 проходил испытания вместе со своим конкурентом Ми-28, во всем опередив его. Так что в 1987 году власти СССР решили запустить машину в серию на заводе «Прогресс» в дальневосточном городе Арсеньево. В 1990 году вертолет получил свое название — Ка-50.

А вот неформальное наименование «Черная акула» машина получила благодаря одноименному фильму 1993 года. При всем новаторстве новая России не могла позволить себе такой вертолет. Ка-50 выпустили ограниченной серией в 15 машин. Все его наработки ушли в двухместный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и его морскую разновидность Ка-52К «Катран».

Боевое применение Ка-50

Так как Ка-50 был дорогой машиной и выпустили его мало, боевое применение машины было ограниченным. В 1999 году для использования в Чечне была создана Боевая ударная группа (БУГ) в составе двух Ка-50 и одного Ка-29, служившего целеуказателем. С декабря 2000-го и по середину февраля 2001 года БУГ использовалась в боях в Чечне. За 1,5 месяца Ка-50 выполнили 49 вылетов, нанеся более 150 ударов по противнику (включая использование более 900 ракет). Все цели были поражены, нареканий к ним не было.

Пилоты хвалили машину, отмечая её маневренность.

«На фоне боевого применения по сравнению с вертолётом Ми-24 — ну, скажем так, на голову выше, на порядок лучше себя зарекомендовал этот вертолёт в плане навигации, эффективности боевого применения, поэтому по результатам командировки отношение к этому вертолёту самое отличное. Более того, в плане аэродинамики он значительно превосходит все нынешние вертолёты, я имею в виду те, которые находятся в армии», — комментировал один из российских пилотов.

На это применение Ка-50 фактически закончилось. После второй чеченской кампании машины использовались в качестве учебных. Вместо них сейчас в войсках используются дальнейшая эволюция Ка-50 — Ка-52 «Аллигатор». Военные эксперты называют его королём СВО.

«Когда меня спрашивают, а где же та легендарная „Черная акула“, я отвечаю: смотрите на „Аллигатор“. Компоновка, системы вооружения, пушка, двигатели — все то же самое, поменялся только модуль кабины. Безусловно, с начала разработки и до поступления на вооружение, за годы своего становления „Аллигатор“ прошел эволюционный путь к великолепному вертолету», — рассказывал президент Российского вертолетного союза Алексей Новиков.

Новые вертолеты получили более мощное бронирование, улучшенные оружейные комплексы и прошли тотальную цифровизацию. По состоянию на начало 2023 года, согласно данным издания Military Balance, в ВС РФ было 105 машин данного типа.

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