«Пусть пенсию мне выдает»: Марина Ким ответила Боррелю на санкции ЕС Журналистка Марина Ким назвала «неожиданным и приятным» попадание в санкционный список

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналистка Марина Ким, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала «комплиментом» попадание в санкционный список. В разговоре с NEWS.ru Ким отметила, что «все делала правильно» и пошутила насчет того, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель должен платить ей пенсию.

Боррель записал меня в старушки. Пусть пенсию мне выдаёт. Если верить санкционным спискам, в этом году я должна была отметить 70 лет! — посмеялась журналистка

Ким пообещала показывать внукам «смешной текст» со своей фамилией в санкционном списке.

Неожиданно и приятно! Этот смешной текст буду показывать внукам! Попадание в список — комплимент. Значит я всё делаю правильно! А сами санкции по традиции — в пакет с пакетами! — резюмировала журналистка.

Ранее Европейский союз опубликовал девятый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко. В список ЕС также попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.