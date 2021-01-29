Пушков: закон о блокировке IT-компаний за цензуру дополнят крупные штрафы

https://static.news.ru/photo/9371b834-639a-11eb-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы вместе с депутатами Государственной думы и Роскомнадзором приготовят проект закона о введении крупных штрафов для IT-гигантов за блокировку информационных порталов, рассказал журналистам председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Мы хотим ввести систему штрафов за отказ разблокировать российские информационные ресурсы, которые размещаются на зарубежных интернет-платформах. <...> Это должны быть весьма ощутимые штрафы, чтобы цена блокировки российских информационных ресурсов была достаточно высокой для этих компаний. Это не должен быть штраф в 500 тысяч рублей, который для Google вообще ничто, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что пока народные избранники и Роскомнадзор ещё не начали работать над документом. По словам сенатора, процесс начнётся в ближайшем будущем. Пушков подчёркивает, что у России и IT-компаний отсутствуют противоречия, когда блокировку порталов производят согласно законодательству.

Кроме того, Совет Федерации выступил с предложением создать международную конвенцию, которая будет регулировать деятельность глобальных интернет-компаний, которые, как считают сенаторы, нарушают принципы свободы слова. Необходимость конвенции обуславливается возникшей в последнее время угрозой «бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний»

В заявлении подчёркивается, что развитие событий после выборов президента в Соединённых Штатах показало, что «американские IT-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ».

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти планируют поднять на международных площадках, в том числе в ОБСЕ, вопрос о действиях американских социальных сетей на фоне митингов 23 января по всей России.