Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что между желаниями западных политиков и реальностью есть большой разрыв, когда дело касается России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что антироссийские санкции Запада не сработали. В своём Telegram Пушков написал, что намерения Запада санкциями развернуть россиян против власти и подорвать социальную стабильность обернулись противоположным эффектом — введённые ограничения консолидировали российское общество.

Беспрецедентное давление со стороны США и их союзников приводит к противоположному и закономерному результату — консолидации общества вокруг президента Путина ради защиты национальных интересов, — сказал он.

В качестве примера он привёл статью издания The Conversation, где два американских эксперта приходят к выводу, что любая экономическая или политическая схватка приводит к объединению России перед лицом общего врага.

Именно так происходит и сейчас, когда страна закономерно сплотилась вокруг своего национального лидера. Санкции здесь не помогут, — добавил сенатор.

Ранее Моравецкий заявил, что санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, не действуют. Он пояснил, что курс российской национальной валюты возвращается к уровню, предшествовавшему спецоперации на Украине. По словам политика, это означает, что санкции не принесли эффекта, на который рассчитывали европейские лидеры.