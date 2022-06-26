Пушков: санкции против России нацелены на экономическое изматывание Пушков объявил, что санкции против России нацелены на экономическое изматывание страны

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Алексей Пушков

Антироссийские санкции, принятые странами Запада, нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание России. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своём Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал информацию о возможном запрете импорта золота в РФ.

Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке, — написал сенатор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новые санкции против России. По его словам, на саммите «Большой семёрки», который состоится 26–28 июня, будут представлены новые рестрикции в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.

Кроме того, по данным агентства Reuters, «Большая семёрка» (G7) намерена ввести в отношении России запрет на импорт нового золота в рамках расширения санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.