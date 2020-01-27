https://static.news.ru/photo/e62b0632-4110-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал данные о стремительном росте числа заболевших новым типом коронавируса. По его словам, ситуация грозит перерасти в глобальную эпидемию.

Ситуация серьёзная. Президент РАН А. Сергеев допустил, что в марте эпидемия приобретёт уже глобальный характер. Хотелось бы услышать от нового министра здравоохранения, в какой степени мы готовы к такому развитию событий, — написал он в своём Twitter.

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Очаг заражения коронавирусом находится в китайской Ухани. Власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более 4 тысяч туристов из Ухани находятся за границей.

Общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 81, число инфицированных составляет более 2,8 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила поверить обеспеченность российских аптек противовирусными препаратами на фоне эпидемии коронавируса в Китае.