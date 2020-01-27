https://static.news.ru/photo/e62b0632-4110-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpgФото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал данные о стремительном росте числа заболевших новым типом коронавируса. По его словам, ситуация грозит перерасти в глобальную эпидемию.
Ситуация серьёзная. Президент РАН А. Сергеев допустил, что в марте эпидемия приобретёт уже глобальный характер. Хотелось бы услышать от нового министра здравоохранения, в какой степени мы готовы к такому развитию событий, — написал он в своём Twitter.