«Чужих себе припишем»: Пушков перечислил заслуги Королёва перед Украиной

https://static.news.ru/photo/39341fc6-5597-11eb-875d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Королёв Фото: wikipedia.org

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова лидера Незалежной Владимира Зеленского. Последний назвал советского конструктора Сергея Королёва «великим украинским учёным». По мнению представителя РФ, выдающийся исследователь «отметился» в Киеве только в качестве спортсмена-планериста в юном возрасте. Однако его профессиональная деятельность и судьба связаны с Москвой. При этом на Украине какими-либо техническими достижениями Королёв не запомнился.

В чём «украинскость» Королёва — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королёв родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста. <...> В Киеве действует принцип: своих мало, чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо, — цитирует Пушкова портал «Политика сегодня».

Накануне Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал Королёва «великим украинским учёным». Под записью президента в социальной сети развернулась бурная дискуссия о том, к какой нации следует относить Королёва, родившегося в 1907 году в Житомире, который тогда являлся частью Российской империи, а позже стал городом на территории Украинской ССР. Один из пользователей предложил компромисс — называть Королёва именно советским учёным, без привязки к происхождению.

Ранее NEWS.ru писал, что инженер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поделился отношением к прославленному советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королёву. «Он был великолепен», — по-русски написал Маск в Twitter.