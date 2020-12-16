Пушков ответил критикам его идеи о запрете треш-стриминга

https://static.news.ru/photo/fa40cce6-4066-11eb-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков дал ответ тем, кто критикует его инициативу о запрете треш-стримов с элементами насилия и издевательств в Интернете.

По его словам, Сеть — такое же публичное пространство, как и любое другое, и подобное поведение должно быть в нём запрещено.

Уже слышу абстрактные рассуждения: мол, «проблема не в том, что насилие совершатся в интернете, а в том, что оно совершается». Категорически не согласен, поскольку это фактически призыв ничего не предпринимать, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков также отметил, что треш-стриминг не следует рассматривать в качестве СМИ, он является способом заработка денег.

По мнению сенатора, возможны два способа решения проблемы — «введение наказания за издевательства и насилие в публичном пространстве и предписание интернет-платформам вводить блокировку такого рода контента».

Политик подчеркнул, что законодательное запрещение треш-стрима с элементами насилия должно быть направлено на предотвращение возможных преступлений в прямом эфире и сокращение контента, унижающего человеческое достоинство, который оказывает разлагающее влияние на общество.

Идею запрета треш-стримов Пушков выдвинул после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Он выгнал её на балкон, а когда всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию.