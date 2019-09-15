https://static.news.ru/photo/b70ff234-d76d-11e9-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко о невозможности полной амнистии участников конфликта в Донбассе.

По мнению сенатора, озвученная позиция проигрышна для президента Украины Владимира Зеленского, так как противоречит двум пунктам минских соглашений.

Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен. Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 14, 2019

Как писал News.ru ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не предоставит полную амнистию участникам конфликта в Донбассе на переговорах о выполнении Минских соглашений. Он добавил, что власти Незалежной не станут менять конституцию по поводу предоставления особого статуса Донбассу, так как данный процесс регулируется проходящей в стране реформой децентрализации.