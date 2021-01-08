Пушков оценил планы Илона Маска колонизировать Марс

https://static.news.ru/photo/75d51524-5309-11eb-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о планах главы американской корпорации SpaceX Илона Маска колонизировать космос. Политик заметил, что в обещаниях Маска больше пира, чем здравого смысла.

В своём Twitter сенатор рассказал , каким должен быть истинный критерий правдивости слов Илона Маска о колонизации Марса.

Показатель серьёзности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправиться туда с первой экспедицией. Все остальное — лишь слова, пиар и бизнес, — написал Пушков.

Как сообщал NEWS.ru, 10 января Bloomberg в своём рейтинге миллиардеров сообщил, что глава корпорации SpaceX и компании Tesla Илон Маск признан самым богатым человеком мира. Его состояние достигло $209 млрд. Вторую строчку занял основатель Amazon Джефф Бэзос.

Ранее Илон Маск заявил, что решил распродать всё своё имущество ради заселения Марса. Перед этим он пообещал в ближайшие шесть лет доставить человека на Марс. По словам основателя компании SpaceX, данный срок может оказаться и меньшим, четыре года, но для этого потребуется благоприятное стечение обстоятельств.