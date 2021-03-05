Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ

https://static.news.ru/photo/02cc4fc6-119a-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросом морали назвал сенатор Алексей Пушков идею о праве телеканалов приглашать на свои ток0шоу «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

Ранее СМИ сообщили, что после своего освобождения из мест лишения свободы Мохов не вернулся домой, а отправился в Москву для участия в ток-шоу.

В своём Telegram-канале Пушков написал о том, что «быть ли отсидевшему маньяку на ТВ — это не вопрос права, это вопрос морали». Странными же он назвал споры по поводу происходящего.

Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм, — написал Пушков.

Сенатор задаётся вопросом, чем бывший заключённый может поделиться с телезрителями, кроме опыта «похищений и изнасилований», а также воспоминаниях об издевательствах над жертвами. Пушков полагает, что в такой ситуации проявляется изъян правового государства, где всё сводится к закону и праву, но отсутствует нравственное чувство.

Но закон можно и обойти. <...> Сам по себе он недостаточен. В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников их их адвокатов. Недаром в России издревле было такое понятие: по справедливости. Оно должно всегда сопровождать применение закона, — написал Пушков.

Слесарь Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек, одной из которых было 14, а второй 17 лет. Он держал их в подвале почти 4 года. Одна из них дважды рожала от маньяка, но детей он забирал. При этом пленниц он держал в помещении без света, морил голодом, бил резиновым шлангом и разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Девушкам волей случая удалось передать на волю записку и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок сократили до 16 лет 10 месяцев.

На свободу Мохов вышел 3 марта этого года. Об этом писал NEWS.ru.