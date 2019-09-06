https://static.news.ru/photo/e0533174-d240-11e9-b328-fa163e074e61_660.jpg Нино Катамадзе Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что грузинская певица Нино Катамадзе призналась в любви к слушателям из России, потому что соскучилась по российским гонорарам.

Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам, — написал политик в своём Twitter.

Он подчеркнул, что Катамадзе сама признавалась в ненависти к России.

Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 сентября 2019 г.

30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом. Это заявление она сделала после прошедших в Тбилиси акций протеста. Тогда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Как ранее писал News.ru, на одном из украинских телеканалов грузинская певица Нино Катамадзе прокомментировала свой отказ выступать в РФ и призналась в том, что любит своих слушателей из России.