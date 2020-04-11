Пушков назвал вспышку коронавируса «передышкой» для природы

https://static.news.ru/photo/ec59e0b8-7bef-11ea-9985-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков нашёл плюсы в эпидемии коронавируса. По его словам, следствием пандемии стало улучшение экологической обстановки, в частности в Китае, Индии и Европе.

Но после окончания пандемии всё, разумеется, вернётся на круги своя. Лёгкая передышка для природы, — пояснил он в Twitter.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его заявление прозвучало на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.