Пушков назвал вспышку коронавируса «передышкой» для природы

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его заявление прозвучало на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.