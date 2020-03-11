https://static.news.ru/photo/0463e106-6415-11ea-89f8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков поделился в Twitter предложениями, как замедлить эпидемию коронавируса. Во-первых, надо отменить все массовые мероприятия, считает сенатор.

Надо уменьшить число контактов с другими людьми, отказаться от рукопожатий и объятий. И это социальное дистанцирование сейчас должно стать нормой жизни, уверен Пушков.

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Это плюс запрет на проведение массовых мероприятий — единственный способ замедлить эпидемию, — пишет политик.

Для борьбы с болезнью нужно перекрыть инфекции пути продвижения, а это возможно только блокировав контакты между людьми и сосредоточившись на больных.

Тем более, что человечество сейчас общается в режиме online, что позволит уменьшить количество передвижений из одной точки в другую. Сенатор заметил, что главной бедой и экспортом болезни являются авиаперелёты. Это главное уязвимое место в борьбе с инфекцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что итальянская область Ломбардия стала главным очагом коронавируса. При этом он дал совет, как сократить распространение заболевания.