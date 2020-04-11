Пушков назвал «смертоносную» ошибку при пандемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что ранняя отмена карантина в Европе может привести ко второй волне распространения коронавируса. По его словам, это будет смертоносной ошибкой.
Свет в конце туннеля: в Италии, Испании, Франции эпидемия пошла на спад, но до её окончания ещё далеко. Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну, — говорится в сообщении сенатора, которое он разместил в своём Twitter.
Пушков добавил, что поскольку «логика у эпидемии одна», Россия имеет возможность изучить опыт европейских стран, их ошибки и правильные решения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Рязанской области установило дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса в двух сёлах региона. Запрещён въезд и выезд транспорта из Заокского и Коростово. Круглосуточный контроль осуществляют сотрудники полиции.