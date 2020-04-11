Пушков назвал «смертоносную» ошибку при пандемии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спортивный комментатор Василий Уткин резко высказался о карантине в стране, указав, что вынужден за всё платить. Блогер крайне разочарован действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт.

Своё недовольство комментатор высказал в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь». Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее....