https://static.news.ru/photo/b70ff234-d76d-11e9-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил киевским властям о том, что Крым — это не Украина.

Так он отреагировал на инцидент, произошедший на конференции по свободе СМИ в Варшаве, когда украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма, но получила отпор.

Киеву надо привыкать: крымчан будут слушать, и не только в ОБСЕ. Нельзя лишить права голоса 2,35 миллиона человек. Да и всем уже ясно: это не Украина, — написал сенатор на своей странице в Twitter.

На конференции по свободе СМИ в Варшаве украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма - и получила отпор. Киеву надо привыкать: крымчан будут слушать, и не только в ОБСЕ. Нельзя лишить права голоса 2,35 миллиона человек. Да и всем уже ясно: это не Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвящённому соблюдению прав человека, представителю украинской делегации не удалось лишить права голоса главного редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую. Делегат от Украины заявил, что журналистка не может выступать на площадке ОБСЕ, так как «данная платформа не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма».