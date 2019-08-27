https://static.news.ru/photo/da01817e-c8d4-11e9-9494-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запад предпочитает забыть, как две трети Европы пошли за Гитлером, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в настоящее время западный «либеральный мейнстрим» допускает лишь «болтовню» про свои «ценности».

Неприятные воспоминания. Земан (Милош Земан, президент Чехии. — News.ru) один из немногих, кто не боится говорить правду, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он предположил, что чешского лидера «ненавидят» именно отличающуюся от западной точку зрения.

В западном либеральном мейнстриме это решено предать забвению. Он допускает только болтовню про западные «ценности», предпочитая забыть, как две трети Европы пошли за Гитлером. Неприятные воспоминания. Земан один из немногих, кто не боится говорить правду. За это его и ненавидят. https://t.co/1Q9wZFQpCe — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что ведомство осуждает акт вандализма, который был совершён по отношению к установленному на площади Интербригады в шестом районе Праги памятнику маршалу СССР Ивану Коневу.