Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запад предпочитает забыть, как две трети Европы пошли за Гитлером, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в настоящее время западный «либеральный мейнстрим» допускает лишь «болтовню» про свои «ценности».

Неприятные воспоминания. Земан (Милош Земан, президент Чехии. — News.ru) один из немногих, кто не боится говорить правду, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он предположил, что чешского лидера «ненавидят» именно отличающуюся от западной точку зрения.

Как писал News.ru, ранее представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что ведомство осуждает акт вандализма, который был совершён по отношению к установленному на площади Интербригады в шестом районе Праги памятнику маршалу СССР Ивану Коневу.

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