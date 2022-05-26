Пушков допустил отключение России от интернета

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Существует вероятность того, что Россию могут отключить от глобальной сети Интернет, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в рамках круглого стола на тему «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности». Он отметил, что в стране необходимо заниматься развитием суверенного интернета.

Интернет и цифровой суверенитет РФ — это те области, в которых нужно быть готовыми к «возможному негативному сценарию», не исключено отключение РФ от глобальной сети, — сказал Пушков.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США призывают ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать граждан страны информации. Он также отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать журналистов в России. По словам представителя Госдепа, необходимо сделать всё возможное, чтобы информационная среда в стране не ограничивалась.