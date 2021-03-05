Пушкина раскритиковала идею по ограничению прав на аборты

https://static.news.ru/photo/b0f579ee-7dc7-11eb-95b9-96000091f725_660.jpg Оксана Пушкина Фото: opushkina/instagram.com

Ограничение прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофе, а именно — к росту криминальных абортов, считает замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Так она прокомментировала инициативу запретить аборты в частных клиниках.

Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе. Мне приходит масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят этого не допустить, — заявила РИА Новости Пушкина.

Она напомнила, что запрет абортов в послевоенные годы привёл к стремительному росту числа подпольных операций. По её данным, только в 1950 году в СССР было зафиксировано более 1 млн абортов, и 90% из них являлись криминальными. Депутат при этом подчеркнула, что не поощряет аборты и считает их «одним из маркеров социального неблагополучия».

Женщина мудра и расчётлива. Подавляющее большинство женщин хочет иметь детей, такова наша природа. Решение прервать беременность даётся непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины — невозможность дать младенцу всё необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни, — резюмировала Пушкина.

Как писал NEWS.ru, за последние 18 лет в России в три раза снизилось число абортов. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2000 году показатель числа проведённых в учреждениях системы здравоохранения страны искусственных прерываний родов превышал 2 млн. В 2018 году медики произвели 661 тысячу подобных манипуляций. По её словам, в России удалось выстроить систему консультирования женщин, желающих сделать аборт. В 2018 году в кабинеты специальной помощи обратились 170 тысяч женщин, из них 24% в дальнейшем отказались делать аборт.

Для повышения эффективности работы по снижению числа абортов в бюджете Фонда обязательного медстрахования и Фонда соцстрахования на 2020 год и далее предусмотрены средства на увеличение стоимости родового сертификата до 19 тысяч рублей, сообщила Татьяна Голикова.