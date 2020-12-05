Оксана Пушкина посетовала на недостаток сведений об ЛГБТ-сообществе в РФ

https://static.news.ru/photo/56970e9e-36f1-11eb-aac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила создать отдельный государственный орган для обеспечения демографической безопасности России — министерство демографической и семейной политики.

Парламентарий в беседе с «Интерфаксом» заявила , что комплексное формирование политики государства в области семьи невозможно без сбора и анализа дополнительных демографических данных.

Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач, — это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнёрских союзов, и гомосексуальных пар в том числе, — отметила парламентарий.

По словам Пушкиной, власти России не владеют в полной мере статистикой по целому ряду важных для формирования семейной политики социальных групп, таких как пары, живущие без регистрации брака, или матери одиночки. Депутат добавила, что о количестве представителей ЛГБТ-сообщества и их влиянии на демографию у государства нет никаких данных.

Об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно! Долгосрочная демографическая политика не может строиться вокруг понятий «благочестиво» и «грешно», в её основе должно лежать беспристрастное понимание происходящих в обществе процессов, — заключила Пушкина.

Ранее Пушкина назвала опасными инициативы, направленные на запрет репродуктивных технологий в России, передавал NEWS.ru.