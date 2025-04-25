Пушистый рис за 20 минут: хитрость, о которой мало кто знает

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Устали от клейкого риса с комками? Этот проверенный метод поможет вам каждый раз готовить идеально рассыпчатый рис без особых усилий!

Ингредиенты

Рис длиннозерный — 1 стакан

Вода — 1,5 стакана (соотношение строго 1,5:1)

Соль — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Тщательно промойте рис (5–7 раз), пока вода не станет прозрачной. Залейте водой, добавьте соль и масло, доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой. Готовьте 15 минут не поднимая крышку. Выключите огонь и дайте постоять 10 минут.

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