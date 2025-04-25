Устали от клейкого риса с комками? Этот проверенный метод поможет вам каждый раз готовить идеально рассыпчатый рис без особых усилий!
Ингредиенты
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Рис длиннозерный — 1 стакан
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Вода — 1,5 стакана (соотношение строго 1,5:1)
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Соль — 0,5 ч. л.
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Растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
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Тщательно промойте рис (5–7 раз), пока вода не станет прозрачной.
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Залейте водой, добавьте соль и масло, доведите до кипения.
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Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой.
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Готовьте 15 минут не поднимая крышку.
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Выключите огонь и дайте постоять 10 минут.
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