Пушилин исключил возможность скорого взятия Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Мариуполя займёт отнюдь не несколько дней. По его словам, которые приводит телеканал «Россия 1», внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, основной базой которых стал завод «Азовсталь».

Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется. К сожалению, нет, город большой, — сказал Пушилин.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что юг Донбасса, в частности Мариуполь, будет освобождён в ближайшие дни. Он отметил, что Южное и Донецкое направления являются основными в ходе спецоперации РФ на Украине, и вскоре ситуация разрешится, поскольку российские военные мотивированы, а их действия — эффективны. Эксперт также подчеркнул, что главное — помнить о мирном населении и не допустить дальнейшей гуманитарной катастрофы.

В воскресенье, 20 марта, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Москва ждёт от Киева до 5 утра 21 марта ответа на предложение по гуманитарным коридорам для жителей Мариуполя, вооружённых подразделений и иностранных наёмников без оружия и боеприпасов. В ведомстве гарантировали сохранить им жизнь, однако в украинском руководстве это предложение отклонили.