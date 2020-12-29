Пункты вакцинации в Москве не будут работать 31 декабря и 1 января

https://static.news.ru/photo/b6204bb4-49ed-11eb-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столичные пункты вакцинации от коронавируса в столице будут закрыты 31 декабря и 1 января.

В своём блоге градоначальник призвал москвичей не откладывать прохождение вакцинации.

Длинные выходные — это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, — сообщил Собянин.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю расширяется список категорий граждан, которые могут получить прививку. В него уже входят люди старше 60 лет, работники сфер образования, здравоохранения, культуры, услуг, торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сотрудники социальных служб, центров госуслуг «Мои документы», СМИ, органов охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций, а также волонтёры.

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе поликлиник. Они работают с 08:00 до 20:00. При обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий работу в компании, сотрудники которой имеют приоритетное право на вакцинацию.

С 30 декабря работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов Москвы старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на получение прививки от COVID-19, передавал NEWS.ru.