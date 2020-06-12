Пункты голосования будут работать во дворах домов в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/11925a6a-ac9a-11ea-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Жители Московской области смогут проголосовать по поправкам в Конституции во дворах своих домов.

Для этого в них будут работать специальные пункты. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, решение связано с необходимостью снизить риски заражения коронавирусом.

Мы готовимся к голосованию. Уже с 25 июня начинаем голосовать. Мы понимаем, что здесь нельзя допустить избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю голосования мы предусмотрим голосования во дворах, — сказал он.

Воробьёв отметил, что в данный момент власти обсуждают с управдомами и активистами вопросы организации таких пунктов.

Сделаем это в максимально комфортном режиме, — заявил губернатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в столице, в том числе по поправкам в Конституцию РФ, подписал мэр Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте московской администрации.