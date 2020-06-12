Пункты голосования будут работать во дворах домов в Подмосковье

Жители Московской области смогут проголосовать по поправкам в Конституции во дворах своих домов.
Для этого в них будут работать специальные пункты. Об этом
Мы готовимся к голосованию. Уже с 25 июня начинаем голосовать. Мы понимаем, что здесь нельзя допустить избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю голосования мы предусмотрим голосования во дворах, — сказал он.
Воробьёв отметил, что в данный момент власти обсуждают с управдомами и активистами вопросы организации таких пунктов.
Сделаем это в максимально комфортном режиме, — заявил губернатор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в столице, в том числе по поправкам в Конституцию РФ, подписал мэр Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте московской администрации.
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