«Пуля догнала»: депутат Госдумы Александр Петров заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/37c44f64-1e68-11eb-add0-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: petrovgosduma.ru

Тест на коронавирус депутата Госдумы Александра Петрова показал положительный результат.

В настоящее время парламентарий находится на домашнем карантине.

Пуля догнала. Вирус прилетел. Сдал мазок и антитела. <...> Изоляция дома. Один процент поражения лёгких, — написал он на своей странице в Facebook.

Петров отметил, что носил маску и принимал лекарства для профилактики. Сейчас он чувствует недомогание и слабость.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусной инфекцией, диагноз подтверждён. Он рассказал, что находится в удовлетворительном состоянии. О заболевании Хорохордин узнал, проходя плановое тестирование.