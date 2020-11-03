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«Пуля догнала»: депутат Госдумы Александр Петров заболел коронавирусом

09:17, 04 ноября 2020
Александр Петров Александр Петров Фото: petrovgosduma.ru

Тест на коронавирус депутата Госдумы Александра Петрова показал положительный результат.

В настоящее время парламентарий находится на домашнем карантине.

Пуля догнала. Вирус прилетел. Сдал мазок и антитела. <...> Изоляция дома. Один процент поражения лёгких, — написал он на своей странице в Facebook.

Петров отметил, что носил маску и принимал лекарства для профилактики. Сейчас он чувствует недомогание и слабость.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусной инфекцией, диагноз подтверждён. Он рассказал, что находится в удовлетворительном состоянии. О заболевании Хорохордин узнал, проходя плановое тестирование.

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