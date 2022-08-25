Пульмонолог рассказала о возникающих из-за смога заболеваниях Пульмонолог Лебедева: смог может вызывать астму и бронхит

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Вызванный лесными пожарами смог способен провоцировать развитие пульмонологических заболеваний, рассказала Lenta.ru пульмонолог Марина Лебедева. По словам медика, из-за него также может ухудшиться течение хронических болезней, особенно он опасен для людей с аллергией.

Смог способен спровоцировать острый бронхит и астму, а также острый ларинготрахеит, гипертонию, стенокардию, сердечную и дыхательную недостаточность, утверждает пульмонолог. Заболевания могут возникать у россиян любого возраста. Также врач сообщила, что смог может ухудшить течение хронических заболеваний легких и может быть опасен для людей с аллергией.

В редких случаях могут быть впервые диагностированы аллергические поражения легких — гиперчувствительный альвеолит, аллергическая астма, заболевания неизвестной этиологии — саркоидоз легких, — рассказала эксперт.

Лебедева предупреждает, что смог может быть причиной появления или усиления кашля, одышки, неприятных ощущений в глазах, сухости во рту. Также он может провоцировать повышенную утомляемость, бессонницу или депрессию.

Профессор кафедры пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак ранее заявил, что смог может быть опасен для людей с заболеваниями легких и сердца. Врач рекомендует носить маски и пользоваться кондиционерами для препятствия попаданию твердых частиц в легкие. По его словам, против смога эффективны маски уровня FFP3 — медицинские респираторы.