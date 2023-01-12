Пульмонолог рассказал, как предупредить развитие пневмонии Пульмонолог Чучалин: предупредить развитие пневмонии поможет «правило трех-пяти дней»

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Вовремя распознать пневмонию и предупредить ее развитие можно с помощью «правила трех-пяти дней», рассказал «Царьграду» пульмонолог Александр Чучалин. По его словам, воспалению легких всегда предшествует острое респираторное вирусное заболевание и осложнение может возникнуть именно после этого срока. Врач пояснил, что если спустя три-пять дней с начала болезни состояние больного не улучшается, следует провести его обследование, чтобы исключить вероятность развития пневмонии.

Приблизительно на третий-пятый день течения острого вирусного заболевания идёт осложнение в виде вирусно-бактериальной пневмонии. Если человек себя неважно чувствует и состояние его здоровья не улучшается в течение 3–5 дней, обязательно должно быть обследование на предмет исключения пневмонии, — подчеркнул Чучалин.

Пульмонолог объяснил, что вирусы и бактерии устойчивы ко многим лекарственным препаратам, поэтому врачам может быть трудно оказывать эффективную помощь больным пневмонией. Специалист добавил, что медицина еще не создала антивирусных препаратов, которые отличались бы очень высокой эффективностью.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал: чтобы вовремя распознать пневмонию, важно следить за глубиной и частотой кашля. По его словам, в случае появления одышки, утомляемости и температурных реакций следует обязательно сделать рентген. Врач предупредил, что пропущенная пневмония может привести к изменению структуры легочной ткани, а также сепсису, который лечится крайне тяжело и может закончиться потерей части легкого.