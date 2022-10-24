Пульмонолог рассказал, как предотвратить ночной храп Пульмонолог Абакумов: необходимо лечить причину возникновения ночного храпа

Фото: shutterstock

Назвать универсальное средство от храпа невозможно, поскольку необходимо лечить причину возникновения такого состояния, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, нужно подходить к проблеме комплексно, прибегая как к оперативным вмешательствам, так и к традиционной терапии.

Можно использовать оперативное вмешательство. Например, укоротить небный язычок лазером или жидким азотом (увулопластика), удалить миндалины, аденоиды или полипы (в особо запущенных случаях). Также есть несколько базовых приемов для всех храпунов, — сказал Абакумов.

Специалист порекомендовал во-первых: чаще мыть руки, чтобы частицы инфекций не попадали в рот и в дыхательные пути. Во-вторых: чистить зубы перед сном и пить воду, в том числе для профилактики пневмонии, абсцесса и гангрены легких. В третьих: спать на боку, упираясь подбородком в предплечье руки, чтобы поддержать челюсть, которая свисает во сне, приводя к храпу.

Также Абакумов призвал не забывать о терапевтическом лечении, применять спреи, которые устраняют отек слизистой. Однако, по его словам, они подойдут только тем, кто храпит эпизодически. Он добавил, что еще одним выходом из положения являются импланты для неба, устраняющие его вибрацию, а также капы для повышения эластичности глотки.

Специалист подчеркнул, что важно не ждать, и лечить страдающих храпом, особенно если у них высокая гипоксия и кислород не поступает в клетки и ткани.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова заявила NEWS.ru, что положение на спине во время сна потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Специалист отметила, что в некоторых случаях это может привести к риску остановки дыхания.