Пульмонолог рассказал, как часто можно делать рентген легких Пульмонолог Казеннов: рентген легких можно делать до 11 раз в год

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Безопасная для здоровья частота проведения рентгеновского исследования легких может составлять от 6 до 11 раз в год, а флюорографию можно делать даже чаще, рассказал в беседе с РИАМО врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Антон Казеннов. Он пояснил, что облучение при одной рентгеновской процедуре не превышает 0,18 МЗВ при условной годовой норме в 1 МЗВ.

При любом рентгенологическом исследовании на заключении врача-рентгенолога можно увидеть полученную дозу облучения в микрозиверт (или МЗВ). Условно говоря, годовой нормой считается 1 МЗВ, а одно исследование рентгена легких в двух проекциях обычно от 0,09 до 0,18 МЗВ, итого 6–11 раз в год можно считать безопасным, — рассказал Казеннов.

Он напомнил, что любые рентгенологические исследования проводятся с учетом ранее полученной дозы в МЗВ. При этом флюорографию, которая является скрининговым исследованием, можно делать чаще.

Доза при одном исследовании — не более 0,05 МЗВ. Его можно делать чаще, но качество снимка низкое. Для скрининга флюорография сейчас почти не применяется. Предпочтителен рентген органов грудной клетки в двух проекциях, — отметил медик.

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