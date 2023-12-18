Быстро восстановить нормальную работу организма после перенесенных респираторных инфекций, в том числе коронавируса, гриппа или микоплазменной пневмонии, помогут нормальный сон и здоровое питание, рассказал в беседе с KP.RU врач-пульмонолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов. Также необходимо избегать стрессов и заниматься физкультурой.
Доказано, что даже кратковременный дневной сон повышает активность ключевых молекул иммунной системы, — подчеркнул врач.
В рационе выздоровевшего должно быть много овощей, фруктов, цельнозерновых круп, рыба (несколько раз в неделю), а также семечки и орехи, указывает издание. Весомый вклад в укрепление иммунной системы и общее оздоровление организма вносят умеренные физические нагрузки, в том числе обычные прогулки быстрым шагом на свежем воздухе.
Чтобы избежать тяжелых осложнений, медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа (тем, кто еще не сделал этого); от пневмококка — основного возбудителя постгриппозных пневмоний, — а также от коклюша. Кроме того, не следует забывать о противоэпидемических мерах в людных местах и пользоваться медицинскими масками и респираторами.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, на сегодня нет. По ее словам, нет оснований считать, будто микоплазменная инфекция стала устойчивой к лекарствам.