Пульмонолог рассказал, как быстрее восстановиться после перенесенного ОРВИ Пульмонолог Бекетов: восстановиться после ОРВИ помогут нормальный сон и питание

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Быстро восстановить нормальную работу организма после перенесенных респираторных инфекций, в том числе коронавируса, гриппа или микоплазменной пневмонии, помогут нормальный сон и здоровое питание, рассказал в беседе с KP.RU врач-пульмонолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов. Также необходимо избегать стрессов и заниматься физкультурой.

Доказано, что даже кратковременный дневной сон повышает активность ключевых молекул иммунной системы, — подчеркнул врач.

В рационе выздоровевшего должно быть много овощей, фруктов, цельнозерновых круп, рыба (несколько раз в неделю), а также семечки и орехи, указывает издание. Весомый вклад в укрепление иммунной системы и общее оздоровление организма вносят умеренные физические нагрузки, в том числе обычные прогулки быстрым шагом на свежем воздухе.

Чтобы избежать тяжелых осложнений, медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа (тем, кто еще не сделал этого); от пневмококка — основного возбудителя постгриппозных пневмоний, — а также от коклюша. Кроме того, не следует забывать о противоэпидемических мерах в людных местах и пользоваться медицинскими масками и респираторами.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, на сегодня нет. По ее словам, нет оснований считать, будто микоплазменная инфекция стала устойчивой к лекарствам.