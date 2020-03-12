https://static.news.ru/photo/01d910b6-646d-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Панические настроения в некоторых странах мира усугубляют ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Такого мнения придерживается известный пульмонолог, академик Российской академии наук Александр Чучалин.

Самое страшное — не столько коронавирус, сколько паника и непродуманные действия людей. Создавать и поддерживать паническую ситуацию в обществе — значит резко усугублять ситуацию, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

По его словам, наиболее остро панические настроения проявляются в Италии и Великобритании. Чучалин добавил, что Москва и здравоохранение России в целом работают в спокойном режиме, потому что защитили страну от быстрого распространения инфекции: нет ни одного умершего от последствий заражения коронавирусом, а также пациентов в критическом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.