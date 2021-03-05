Пулково не станет менять логотип с «отрезанными руками»

https://static.news.ru/photo/c141b9f4-7dc0-11eb-98bd-96000091f725_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Петербургский аэропорт Пулково не станет менять дизайн для упаковки багажа. Россияне возмутились логотипом, на котором изображены «отрезанные руки в чемодане».

Как выяснилось, дизайн выбирали на конкурсной основе. Лучшей была признана работа Александры Шарыгиной. До этого многие замечали, что слово Packbag на картинке похоже на «РАСКВАС». В варианте Шарыгиной подобных словесных параллелей усмотреть уже не получается.

Картинка с «отрезанными руками» осталась почти без изменений. По поводу сохранения указанных деталей дизайна с журналистами поговорила официальный представитель компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта) Анна Шалимова. Она рассказала, что картинку уже утвердили, шрифт изменить нельзя, логотип отправили на регистрацию товарного знака. Процедура занимает примерно шесть месяцев.

Соответственно, на данный момент изменить его при регистрации, которая уже началась, не представляется возможным, — цитирует Шалимову издание «Подъём».

Сотрудники Пулково уже отвечали на вопросы об «отрезанных руках» на картинке. Отмечалось, что логотип оценивали психологи, пришедшие к выводу, что подобные ассоциации могут возникнуть только у людей с нездоровой психикой, с негативным личным опытом и инфантильностью.

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