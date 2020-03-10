https://static.news.ru/photo/3f2c2600-62d4-11ea-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Голландские власти не могут гарантировать, что обвиняемый в крушении рейса МН17 россиянин Олег Пулатов не будет задержан, если решит лично выступить в суде.

Об этом заявил прокурор Тейс Бергер, выступая на судебных слушаниях.

Пулатов — единственный из четырёх подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

По словам Бергера, прокуратура может принять меры, чтобы свидетели не были арестованы в связи с рассматриваемым делом.

Однако никаких мер не может быть принято в отношении любых других жалоб, касающихся правонарушений или запросов на экстрадицию от других стран, — добавил он.

Как пишет NEWS.ru, сейчас Пулатов использует свое право хранить молчание и через адвоката передаёт свою позицию о полной непричастности к крушению рейса MH17.